Plus belle la vie en avance : les naufragés sont sauvés (vidéo PBLV épisode n°4331)

Les naufragés seront finalement sauvés la semaine prochaine dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, grâce à Alexandre, ils ont un bateau pour rejoindre Marseille !

C’est dans l’épisode de lundi prochain que les naufragés sont de retour, mais sans Alexandre…



Fanny se débat pour tenter de sauver Alexandre mais Vidal l’en empêche et la fait rester à bord. Fanny lui en veut et le déteste, Vidal encaisse. Valentin voit alors les cotes Française au loin, ils sont sauvés. Au Mistral, tous sont soulagés d’apprendre leur retour. Les naufragés sont accueillis par les pompiers par Carmen, la mère de Fanny qui lui tombe dans les bras. Carmen est très protectrice et le bienêtre de sa fille passe avant tout. Elle refuse même que Fanny réponde aux questions de la police…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4330 du 23 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici



