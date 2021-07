Un si grand soleil : Julien mis en examen, Ludo replonge, ce qui vous attend jeudi 15 juillet (épisode n°689 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°689 qui sera diffusé le jeudi 15 juillet, Julien est mis en examen !



En effet, il est mis en examen pour homicide involontaire sur Elsa Chalin. Guilhem va plaider la légitime défense et il réussit à obtenir sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Il s’installe chez Elisabeth et ne doit plus avoir aucun contact avec des personnes liées à l’affaire. Julien s’effondre dans les bras de sa mère…

De son côté, Ludo s’ennuie et Alix vient le relancer au zoo. Ludo finit par accepter de reprendre son activité d’escort ! Il revoit Valentine et découvre des hématomes sur son corps. Il pense qu’elle est une femme battue et s’inquiète…



Rendez-vous jeudi 15 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

