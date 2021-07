Un si grand soleil : Manu prêt à tout, Ludo arrête, ce qui vous attend mardi 13 juillet (épisode n°687 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°687 qui sera diffusé le mardi 13 juillet, Manu se dit prêt à tout pour découvrir la vérité sur la mort d’Elsa.



En effet, la version donnée par Julien Bastide ne colle pas avec l’autopsie d’Elsa. Le médecin légiste a relevé des traces de lutte sur ses bras et elle est morte d’un coup derrière la nuque à l’aide d’un objet ! Julien maintient sa version et Manu s’emporte contre lui… Alex comprend que Manu ne lui a pas tout dit sur sa relation avec Elsa mais il ne lui révèle rien.

Plus tard, Laetitia apprend la mort d’Elsa et l’annonce à Camille, qui s’inquiète pour son père. Elle va le voir et Manu affirme être prêt à tout pour découvrir la vérité, et même à tout dire au commissaire Becker.



Quant à Ludo, il est toujours sous le charme de Valentine mais elle ne semble pas s’intéresser à lui… Ludo annonce à Alix qu’il arrête son activité d’escort. Il a mis assez d’argent de côté et ne veut pas continuer. Alix est remontée et en parle à Laetitia, qui lui conseille de trouver un job.

Rendez-vous mardi 13 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

