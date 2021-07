« W9 Urban Arena » : les artistes et invités du concert évènement diffusé sur W9 ce soir (samedi 10 juillet 2021)

4.7 ( 12 )

Le « W9 Urban Arena » c’est le concert évènement qu’il ne vous faut manquer sous aucun prétexte. Et il est diffusé ce soir dès 21h05 W9 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY/W9. Une soirée musicale incroyable : un événement inédit au cœur de l’immensité de l’Accor Arena. L’occasion de retrouver le meilleur de la musique urbaine avec un line-up exceptionnel au cœur d’une salle de concert mythique



Et elle nous sera présenté par Issa Doumbia et Zahra Harkat.

Ce sont les artistes les plus écoutés en France aujourd’hui : ils réalisent le plus d’écoutes et de vues en ligne. Les artistes de ce soir totalisent à eux seuls plus de 1,4 milliards de vidéos vues ! Et pourtant ils se font rares à la télévision. Pour cette soirée dédiée à la musique urbaine, ils seront tous là !

« W9 Urban Arena » : les artistes et invités

Pour la toute première fois, «13 organisé », le collectif phénomène de rappeurs marseillais rassemblés autour de Jul, qui explose tous les records jamais enregistrés en France, a accepté l’invitation d’une chaîne de télévision. 298 millions de vues pour leur clip, 208 millions de streams et 1 seul passage à la télévision dans W9 Urban Arena !



Sur scène également, Amel Bent & Hatik, Kendji Girac & Soolking, Sofiane, Wejdene, Black M, Tayc, Naza, Marwa Loud, et beaucoup d’autres…

Pour accompagner ces artistes, un dispositif hors norme : plus de 80 tonnes de matériel, 7 semi-remorques de lumières, le champion du monde de drone pour survoler les 1 000 m² d’implantation scénique, le plus grand écran jamais vu à la télévision ! Les artistes vont vivre une expérience inédite, unique et gigantesque !

Le saviez-vous ?

Suite à la crise sanitaire, notez que W9 a choisi d’apporter son soutien à la musique urbaine et dédie cette émission à la jeunesse et particulièrement aux étudiants en difficulté en s’associant au secours populaire. Tout au long de l’émission, un appel aux dons sera proposé en faveur de l’association.

