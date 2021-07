Audiences TV prime 9 juillet 2021 : « Les petits meurtres » petit leader, « Les Touristes » puissant sur cibles

4.8 ( 6 )

Audiences TV prime 9 juillet 2021. « Les petits meurtres d’Agatha Christie » peuvent compter sur leur lot de fidèles. En mode rediffusion, le premier épisode d’hier soir « Cartes sur table » a réuni 2.98 millions d’inconditionnels pour 17.1% de part de marché.



Audiences TV prime 9 juillet 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite l’émission d’Arthur « Les Touristes : mission agriculteurs ». 2.77 millions de téléspectateurs et 16.1% de part d’audience moyenne. Notez toutefois d’excellentes performances et une place de leader sur les principales cibles commerciales (public jeune et féminin).



France 3 n’a pas démérité avec la rediffusion de l’émission « 70 ans de duos comiques » qui a amusé (ou pas) 2.19 millions de personne soit 13.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.

Petite soirée pour M6 avec sa série « NCIS : Enquêtes spéciales ». Seuls 1.49 million de fans et 8.7% de part de marché pour les deux premiers épisodes de la soirée.

Et c’est Arte qui complète le top 5 avec la série « Toute la vérité ». Verdict : 1.20 million de fidèles (6.8% de pda).

