5 ( 5 )



Annonces





« 12 coups de midi » : Bruno éliminé ce lundi 23 août 2021 ou en route vers un record mondial ? Depuis que Bruno est devenu le nouveau n°1 du jeu de TF1, rumeurs et spéculations s’amplifient davantage encore autour de son élimination… On vous explique tout.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« 12 coups de midi » : Bruno éliminé ce lundi 23 août ou en route vers un record mondial ?

Il y a tout d’abord ceux qui persistent à dire Bruno sera éliminé au plus tard demain, lundi 23 août 2021. Et puis il y a ceux qui au contraire clament haut et fort que Bruno ne sera pas éliminé avant un bonne vingtaine de jours au moins…

Dans le premier cas, Bruno restera de toutes façons le n°1 du classement des « Les Douze coups de midi » pendant un petit moment.

Dans le second, il deviendrait alors le plus grand champion des jeux télé dans le monde en pulvérisant le nombre de participations pour un candidat en solo !



Annonces





Où en est Bruno ?

En ce qui concerne Bruno, faisons un point sur sa situation actuelle.

– 208ème participation aujourd’hui

– 901.584 € de gains et de cadeaux

– 79 coups de maître (record)

– 9 étoiles mystérieuses trouvées (record)

– 1er du classement des plus grand maître de midi

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Une nouvelle étoile mystérieuse est proposée depuis deux jours. Pour le moment pas d’indice ou si peu. On croit deviner toutefois le haut d’un stade de foot. Mais cela reste à confirmer.



Annonces



Annonces



Annonces





Les noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Julio Iglesias, Victoria Beckham.

Retrouvez « Les Douze coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Alors Bruno sera t-il éliminé avant de trouver cette nouvelle étoile mystérieuse ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés