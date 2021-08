EXCLU Plus belle la vie : Patrick veut coincer Jacob, Emma prête à déraper (infos PBLV)

4.4 ( 56 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 9 septembre Alors que le week-end est bientôt terminé et pour certains les vacances aussi, si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jacob est très inquiet et que Camille espionne sa soeur.

En effet, un maitre chanteur s’attaque à Jacob et ce dernier est inquiet. Il est toujours convaincu que c’est Emma mais Camille n’y croit pas. Elle se met à espionner sa soeur et découvre qu’elle n’est pas loin de tromper Baptiste avec Maxime… Elle les surprend entrain de boire un verre ensemble alors qu’Emma avait prétexté autre chose.



Camille insiste pour venir au prochain saut en parachute, plaçant Emma dans l’obligation d’accepter. Furieuse, elle reproche à sa sœur de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Elle a simplement bu un verre avec Maxime dans un moment d’égarement, mais c’est fini. Pendant le saut, Baptiste et Barbara vivent un moment intense. En faisant défiler les photos de leur saut, Emma et César remarquent la complicité entre Baptiste et Barbara. Ils se sont retrouvés sur cette passion pour les sensations fortes. Il est indéniable qu’ils semblent très proches…

Parallèlement, Patrick expose à Revel son plan pour coincer Jacob. Il est persuadé que Jacob est à Marseille, et il a une idée en tête pour l’appâter. Patrick explique à Kevin qu’il veut passer par Camille pour remonter jusqu’à Jacob. Kevin doit se rapprocher de Camille et devenir son confident. Ni ses amis, ni Emilie ne doivent être au courant. Kevin doit y réfléchir…

Babeth et Léa font une intoxication alimentaire. Babeth craint de perdre son bébé. Léa réalise une échographie de contrôle et découvre en même temps le sexe du bébé. Gabriel confirme à Léa et Babeth que leurs bébés sont hors de danger. Les deux femmes sont aux anges. Boher aussi est rassuré. Avec Léa, ils se tombent dans les bras.

De son côté, Sacha traverse une mauvaise passe. Victoire s’inquiète de le laisser seul si elle part suivre un stage pour sa thèse à Montpellier. Luna décide de s’occuper de lui. Elle l’emmène suivre des cours de locomotion, mais ça se passe mal. Frustré et impuissant, il veut tout envoyer balader.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 23 août sur France 3

Bien que Fanny ait choisi Alexandre, Vidal ne se démonte pas et l’attendra le temps qu’il faudra. Vidal a changé, cette ile l’a révélé et l’a aidé à se dépasser. Il confie à Laetitia qu’il compte bien aider Fanny à son tour dans sa quête sur ses origines. De son côté, Francis pète les plombs et veut tuer tous les intrus, il s’assure auprès de Jérémie que tous sont bien au hameau ou aux abords. Ambre et Bilal sont de plus en plus complices jusqu’à perdre leur virginité…

Mirta est pétrifiée de honte et Yolande arrive à la faire sortir de sa chambre pour boire un café au Mistral. Ce café est de courte durée, Mirta ne supporte pas les regards posés sur elle. Elle croise le père Raphaël, qui est en colère et lui demande de ne plus remettre les pieds à la paroisse…

Seule Claire est mise dans la confidence du mariage blanc. A Léo et Blanche, Franck raconte qu’il s’agit d’un vrai mariage. Blanche le félicite…

