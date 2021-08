« Cuisine ouverte » en rediffusion ce samedi 7 août, Mory Sacko propose ses recettes à Marseille…

4.8 ( 12 )



« Cuisine ouverte » est en mode rediffusion ce samedi 7 août 2021 sur France 3. L’émission culinaire reviendra bien sûr pour des numéros inédits à la rentrée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l’émission, « Cuisine ouverte » met à l’honneur l’héritage et la diversité de la cuisine française à travers un échange amical et inventif entre une cuisine de nos terroirs et une cuisine ouverte aux influences du monde, portée par le chef Mory Sacko.



Au cœur de cette rencontre culinaire et culturelle : la transmission des savoirs et des influences réciproques, grâce à la présence de chefs et producteurs locaux qui mettront en avant des recettes et produits de nos régions.

« Cuisine ouverte » : jour, heure et chaîne de diffusion

Que nous ayons à faire à des numéros inédits ou à des rediffusions, votre programme est diffusé chaque samedi à partir de 20h25 sur France 3 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

Où trouver les recettes de l’émission ?

Et comme pour toute émission culinaire, il est aisé de refaire les recettes de Mory Sacko à la maison même si on n’est pas devant son petit écran. Pour cela rendez-vous sur la page dédiée de France.TV.



Vous y trouverez des tas de vidéos, dont le replay intégral des émissions, mais aussi toutes les recettes proposées par notre chef. Au menu ingrédients, instructions, étapes et petits secrets…

Mory Sacko propose ses recettes à Marseille

Mory Sacko est un chef pas comme les autres qui aime pas mal bouger. Et il vient tout juste d’installer son restaurant éphémère et sa terrasse itinérante au Cercle des nageurs de Marseille. Tous les habitants de la cité phocéenne auront l’honneur et le privilège d’y découvrir sa cuisine jusqu’au 10 octobre.

« Cuisine ouverte » : retour des inédits très bientôt

Et si l’émission est actuellement en mode rediffusion, ne vous inquiétez pas trop. Dès la rentrée, des inédits de « Cuisine ouverte » vous seront proposés toujours le samedi soir à 20h25 sur France3.

