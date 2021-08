4.8 ( 12 )



« Mongeville » : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir sur France 3, samedi 7 août 2021. Alors qu’il squatte la première place des audiences depuis plus de deux semaines, le juge Mongeville est de retour sur France 3 dès 21h05. En première partie de soirée (re)découvrez l’épisode « Parfum d’amour ».



Aux côtés de Francis Perrin dans cet épisode, on retrouvera Marianne BASLER, Katia MIRAN ou bien encore Théo FRILET…

« Parfum d’amour »

Un jeune et talentueux médecin est retrouvé assassiné dans le cabinet médical où il assurait un remplacement. l’enquête s’oriente rapidement vers sa future belle-famille : les Dampierre, un empire de la parfumerie. À moins qu’il ne faille suspecter le Capitaine Duteil, mystérieusement présente sur les lieux du crime, et qui a connu la victime bien plus qu’elle ne veut bien le reconnaître…

Interprètes : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Marianne Basler, Katia Miran, Théo Frilet, Constance Labbé, Alban Casterman, Tristan Robin…



🔍 Il mène ses interrogatoires comme personne ! #Mongeville avec Francis Perrin, c’est demain à 21.00 ! pic.twitter.com/BQyYwHm2jv — France 3 (@France3tv) May 3, 2019

Et juste après…

Pour les couches-tard, France 3 enchaînera dès 22h35 avec l’épisode en rediffusion « Retour au palais »

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, « Mongeville » n’a pas eu à forcer pour s’imposer en tête des audiences. Le premier épisode de la soirée a ainsi pu compter sur 3.38 millions de fidèles soit 18% du public présent devant son poste de télévision. En sera t-il de même ce soir face à « Good Singers » et « Fort Boyard » ?

