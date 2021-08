« Échappées belles » du 7 août 2021 : ce soir « Week-end en Camargue » (sommaire et reportages)

4.6 ( 9 )



« Échappées belles » du 7 août 2021. Ce soir dès 20h55 sur France 5 vous propose un « Week-end en Camargue » dans le cadre de son magazine « Échappées belles ». Pour information il s’agit d’un épisode déjà diffusé en novembre 2020.



« Échappées belles » du 7 août 2021 : demandez le programme

Parcourez à vélo la Camargue… une découverte slow qui permet de mieux voir la faune et profiter de la douceur de la lumière sur les paysages.

Avec une population de trois millions d’habitants répartie sur une superficie équivalente à trois fois la France, la Mongolie peut se vanter d’être un pays où la nature sauvage domine encore et toujours… Voyager en Mongolie, c’est s’ouvrir à un mode de vie que l’on pense appartenir au passé. C’est faire face à la rudesse du nomadisme et à l’isolement qu’il impose aux familles d’éleveurs, dont le quotidien est rythmé par le bon vouloir de la météo. Quelle que soit la destination finale dans le pays, la capitale, Oulan Bator est le point de départ de tous les voyageurs. A quelques kilomètres de là, un bus jaune se gare sur l’artère principale de Gachuurt, Ismaël Khelifa, sac à dos à l’épaule, en descend pour commencer son voyage…



À la découverte d’Arles

Une émission qui sera l’occasion d’une petite visite de la superbe ville d’Arles. Connue pour ses rencontres photographiques mais aussi pour Van Gogh, Picasso et ses arènes, Arles est riche en traditions camarguaises !A chaque coin de rue, on y voit co-exister Arles l’Ancienne, ses monuments, traditions et personnalités incontournables, et Arles-la-nouvelle, en pleine transformation, colorée et dynamique.

Puis dès 22h20

Comme chaque samedi soir, deux numéros de votre magazine vous seront proposés. Dès 22h20 (re)découvrez le numéro « Les grands espaces de la Mongolie »

Besoin de prendre un grand bol d’air frais ? Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 20h55 sur France 5 et France.TV pour des « Echappées Belles » dépaysantes.

