« Danse avec les Stars » casting saison 11. Et le buzz continue autour de la prochaine saison de « Danse avec les Stars ». Après avoir officialisé les présences de Wejdene, Tayc et Lucie Lucas au casting, TF1 annonce un nouveau nom.



« Danse avec les Stars » casting saison 11 : officiel, Moussa foulera le parquet de DALS

Cet après-midi TF1 a en effet officialisé la présence d’un candidat emblématique de Koh-Lanta, à savoir Moussa.

Une annonce qui est tout sauf une surprise, son nom ayant été cité dès le début du mois de juillet par Clément Garin sur Twitter.



#Officiel

Un aventurier va fouler le parquet de #DALS 🔥

Bienvenue dans la #DALSfamily @Moussa_kohlanta 🕺

Qui sera sa partenaire selon vous ? ⤵️ RDV bientôt pour Danse Avec Les Stars sur @TF1 et @MYTF1 💃🕺 pic.twitter.com/BPf20FkkuF — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) August 12, 2021

Les autres rumeurs

Sont également censés faire partie de l’aventure :

– la chanteuse Lââm

– l’acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier

– l’humoriste Gérémy Crédeville

– l’actrice Aurélie Pons (Ici Tout Commence, ndrl)

– l’influenceuse et chanteuse Lola Dubini

– l’influenceur et youtubeur Michou

– le chanteur Bilal Hassani qui devrait danser avec un homme

– la danseuse et mannequin américaine Dita von Teese

Du nouveau du côté du jury

La semaine dernière TF1 a annoncé la composition du nouveau jury qui a du faire face au départ de Jean-Marc Généreux et au décès de Patrick Dupont.

Cette année le jury sera ainsi constitué de Jean-Paul Gaultier, Denitsa, Chris Marques et François Alu. >>> Pour plus d’infos CLIQUEZ ICI

« Danse avec les Stars » revient bientôt sur TF1 et MYTF1

