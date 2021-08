Demain nous appartient du 19 août : Christelle et Amanda inquiètes (résumé + vidéo épisode 995 en avance)

5 ( 7 )



Demain nous appartient du 19 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 995 de DNA –Christelle et Amanda sont très inquiètes ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, avec la prise d’otages au Spoon, plusieurs habitants ont disparus et tout le monde commence à sérieusement s’inquiéter…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : une prise d’otages, une nouvelle famille, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 août)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 995

Christelle est très inquiète. Elle va au commissariat et tombe Sara, à qui elle signale les disparitions de Sylvain, Charlie et Anthony. Mais Sara lui explique c’est tôt pour faire quelque chose… De son côté, Amanda s’inquiète en rentrant d’une nuit de garde. Ulysse n’est pas là et il est injoignable.



Les forces de l’ordre réalisent la gravité de la situation. Les événements du Spoon commencent sérieusement à inquiéter les habitants de Sète. La disparition d’Alex et de Chloé entraîne des tensions entre Marianne et Flore… Mathilde a un coup de foudre. La famille Roussel, qui vient de s’installer à Sète, vogue de galère en galère. Mais Hadrien décide de donner un coup de main à Audrey, sans emploi et sans logement.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 995 du 19 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

