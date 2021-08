Demain nous appartient spoilers : une prise d’otages, une nouvelle famille, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 août)

4.6 ( 10 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 août 2021 – Alors que le week-end a débuté et qu’il est pour beaucoup synonyme de vacances, si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », il est temps de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être pour le moins angoissante pour les habitants de Sète.



En effet, une prise d’otages va avoir lieu au Spoon. Chloé, Alex et Sylvain font partie des otages, leurs proches sont très inquiets.

Une nouvelle famille, les Roussel, fait son arrivée à Sète. Mais rien ne se passe comme prévu et ils sont à la rue ! Hadrien leur vient en aide en les installant chez Samuel et Alma…



Quant à Camille, elle veut sauter le pas avec Dorian !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 16 au 20 août 2021

Lundi 16 août (épisode 987) : Ulysse est victime d’une violente agression. La police pense que l’incident pourrait avoir un lien avec le trafic d’armes dont Alex et Noor ont été témoins quelques jours plus tôt. Roxane, qui vient de rejoindre l’équipe de la PTS, s’avère être un excellent élément et fait avancer l’enquête. Camille et Dorian prévoient de faire une sortie en voilier en amoureux, mais Manon, Timothée et Nathan s’incrustent. Morgane est enfin libérée de prison. Sandrine, au comble du bonheur, déchante lorsqu’elle comprend que sa compagne n’en a pas terminé avec ses vieux démons.

Mardi 17 août (épisode 988) : Après deux jours de planque, Karim et Sara arrêtent un dangereux trafiquant d’armes qui leur confirme qu’une menace plane sur Sète. Au Spoon, Tristan, victime d’une étrange fuite d’eau, ignore qu’il n’est pas au bout de ses peines. Camille avoue à Dorian qu’elle voulait profiter de leur journée en bateau pour sauter le pas. L’audience de Morgane est arrivée. Sandrine va savoir si elle est libérée.

Mercredi 18 août (épisode 989) : La disparition de plusieurs Sétois inquiète leurs proches. Flore et Christelle se plaignent de ne pas avoir de nouvelles de leurs compagnons depuis plusieurs heures. Au commissariat, la tension monte lorsque Xavier donne l’ordre de renforcer le plan Vigipirate. Timothée n’apprécie pas du tout la sortie en bateau. Manon fait de son mieux pour mettre son ami à l’aise, malgré les moqueries incessantes de Nathan. Une nouvelle famille arrive à Sète. Débarqués tout droit de la Seine-Saint-Denis, Audrey et ses trois adolescents sont des personnages hauts en couleur, mais leur nouveau départ est loin de se passer comme prévu…

Jeudi 19 août (épisode 990) : Les forces de l’ordre réalisent la gravité de la situation. Les événements du Spoon commencent sérieusement à inquiéter les habitants de Sète. La disparition d’Alex et de Chloé entraîne des tensions entre Marianne et Flore. Mathilde a un coup de foudre. La famille Roussel, qui vient de s’installer à Sète, vogue de galère en galère. Mais Hadrien décide de donner un coup de main à Audrey, sans emploi et sans logement.

Vendredi 20 août (épisode 991) : Une cellule de crise a été installée à Sète. Au Spoon, la tension monte et Camille finit par craquer. Martin continue son enquête, bien décidé à résoudre le mystère qui plonge la petite ville en plein cauchemar. Morgane avoue à Sandrine qu’elle ne peut plus vivre à Sète. En rentrant de vacances, Samuel et Alma découvrent qu’Hadrien a installé toute la famille Roussel dans leur villa.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 16 au 20 août

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

