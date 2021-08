Demain nous appartient spoilers : un nouveau départ pour Chloé, des nouveaux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 30 août au 3 septembre)

4.4 ( 8 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 30 août au 3 septembre 2021 – Le week-end commence à peine et si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », vous devez avoir hâte de savoir ce qui vous attend pour la suite de la prise d’otages. Et il est temps de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être synonyme de nouveau départ pour plusieurs sétois.



En effet, tandis que Sandrine, Morgane et Arthur partent pour une nouvelle vie en Guadeloupe, Chloé prend un nouveau départ en devant proviseure d’un autre lycée de Sète. Et ça ne s’annonce pas de tout repos !

Alex ne fait que penser à Chloé tandis que Xavier voit le retour de son ex-femme et mère de ses filles, Raphaëlle.



Bart et Louise rencontrent Clément, le nouveau petit ami de Mathilde. Ils ne l’apprécient pas et justement, celui-ci lui brise le coeur.

Et vous ferez la connaissance d’un nouveau professeur, François, incarné par Emmanuel Moire.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 30 août au 3 septembre 2021

Lundi 30 août (épisode 1002) : Chloé est nommée proviseure d’Agnès Varda, un grand lycée sétois. Ce nouveau départ l’angoisse. D’autant qu’avant même la rentrée, un drame s’annonce… Heureusement, Alex est là pour la soutenir. Toujours éprise de lui, Charlie retrouve Anthony. Les adolescents de Sète se lancent à la recherche du lingot d’or, disparu après la prise d’otages du Spoon.

Mardi 31 août (épisode 1003) : Mathilde ne pense plus qu’à Clément, le garçon qu’elle a rencontré la veille. Mais sous ses airs de prince charmant, le jeune homme cache de lourds secrets. En rentrant chez elle, Chloé tombe sur Raphaëlle, l’ex-femme de Xavier. L’un des habitants de Sète réussit à mettre la main sur le lingot d’or.

Mercredi 1er septembre (épisode 1004) : Bart et Louise n’apprécient pas Clément, le nouveau petit ami de Mathilde. En effet, l’adolescent ne paraît pas très équilibré. Sous pression, Chloé finit par accepter qu’il fasse sa rentrée au lycée Agnès Varda… Sylvain ne supporte plus de vivre sous le même toit que Charlie. C’est le jour du grand départ pour Sandrine, Morgane et Arthur : une nouvelle vie en Guadeloupe les attend.

Jeudi 2 septembre (épisode 1005) : Mathilde découvre que son petit ami lui a beaucoup menti. De son côté, Chloé a du mal à gérer ses responsabilités de proviseure. Dès les premiers jours de classe, les tensions s’exacerbent et Irène, la CPE, est loin de lui faciliter la tâche. Raphaëlle tente un rapprochement avec Xavier, son ex-mari. Mona veut changer de vie.

Vendredi 3 septembre (épisode 1006) : Mathilde a le cœur brisé et refuse de retourner au lycée. A bout de nerfs, Chloé s’inquiète pour la santé mentale de l’un de ses élèves. Elle décide de convoquer sa mère, mais c’est déjà trop tard… Alex ne peut pas s’empêcher de penser à Chloé. Victoire et Georges sont persuadés que Mona a un nouvel amoureux.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 30 août au 3 septembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

