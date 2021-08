Demain nous appartient spoiler : Maxime de retour à Sète (VIDEO)

5 ( 1 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance –Alors que ses parents, Chloé et Alex, font partie de la prise d’otages au Spoon dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », Maxime va quitter l’institut pour revenir à Sète.



En effet, dans quelques jours, Maxime fait son grand retour pour soutenir sa soeur et en savoir plus pour ses parents. Il retrouve Bart et Amanda devant le Spoon.



La peur règne sur la ville. Les familles sont sur les lieux de la prise d’Otages. Maxime, lui aussi, est arrivé sur les lieux. Très inquiet, il croise le regard d’Amanda. Ulysse est à l’intérieur du Spoon. Et on connait tous les problèmes de santé d’Ulysse.

Demain nous appartient spoiler Ulysse gravement blessée

