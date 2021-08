Demain nous appartient spoiler : une nouvelle famille débarque (VIDEO)

5 ( 1 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance –Alors que certains s’en vont, d’autres arrivent dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, c’est une nouvelle famille qui va arriver à Sète.



Fraichement débarqués de région parisienne, la famille Roussel va démarrer une nouvelle vie. Et la mère de famille est incarnée par Charlotte Gaccio que vous avez déjà vu dans la série « Sam ».



La famille Roussel débarque à Sète ! Audrey et ses 3 enfants Jack, Jordan et Lizzie ont quitté Saint-Denis pour une nouvelle vie dans le Sud. Programme du jour : ils emménagent chez eux et elle file à son nouveau travail à l’institut de beauté. Seul Jordan n’est pas enthousiaste.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient : pour le 1000e épisode, un personnage phare va mourir !



Demain nous appartient spoiler l’arrivée d’une nouvelle famille

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

