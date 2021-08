Un si grand soleil : Colette en prison, une surprise pour Violette, ce qui vous attend lundi 16 août (épisode n°711 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre épisode inédit de la série « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°711 qui sera diffusé le lundi 16 août, Colette Genton est déférée devant le juge.



En effet, après ses aveux et alors qu’elle a été battu par son mari pendant vingt ans, Colette va être transférée en prison pour le meurtre de son mari. Becker a du mal avec cette idée tandis que Janet trouve qu’il s’agissait de légitime défense.

De son côté, le procureur tient une conférence de presse. Il annonce officiellement que les meurtres n’étaient pas liés et qu’il n’y a donc pas de vengeance sur les témoins de l’affaire Marquant. Bernier s’en prend directement à Lucille, à qui il reproche un manque de professionnalisme.



Camille continue de rejeter le compagnon de sa mère. Laetitia aimerait que sa fille soit plus cool et respecte que cette relation est importante pour elle. Elle lui demande de faire un effort avec Serge, qu’elle a invité à dîner. Camille décide d’inviter Kira, qui fait le procès de Serge en lui reprochant son comportement vis à vis de Florent…

Myriam et Claire organisent une surprise pour Violette. Elles s’introduisent à l’opéra et lui offrent un joli moment de joie. Après cette soirée, Violette annonce à Myriam qu’elle veut qu’elle hérite de son étang et de son bois… Myriam est gêné mais Violette ne veut pas que ça revienne à sa nièce.

Rendez-vous lundi 16 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

