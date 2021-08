Demain nous appartient spoiler : Xavier et la police très inquiets (VIDEO)

5 ( 5 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance –Une nouvelle enquête va commencer dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut vous dire que ça va beaucoup inquiéter Xavier et la police de Sète !



En effet, un grand danger pèse sur la ville puisqu’un ancien flic armé traine dans les parages…



La police de Sète enquête sur un individu ayant acheté une arme de manière illégale. Le suspect pourrait être un ancien représentant des forces de l’ordre. Xavier veut que cette enquête devienne une priorité.

Demain nous appartient spoiler un danger pèse sur Sète

