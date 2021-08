Un si grand soleil : Colette a tué son mari, Camille rejette Serge, ce qui vous attend vendredi 13 août (épisode n°710 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on peut vous dire que dans l’épisode n°710 qui sera diffusé le vendredi 13 août, Collette Genton va avouer avoir tué son mari !



En effet, alors que Janet a découvert dans le dossier médical de Colette qu’elle avait été hospitalisée plusieurs fois pour des traumatismes crâniens, luxations, contusions, et hématomes. La police convoque Colette pour l’interroger une nouvelle fois et la faire parler. Elle finit par avouer que son mari la battait depuis des années ! Elle a lu les articles de Lucille au sujet des témoins de l’affaire Marquant et a décidé d’en profiter pour tuer son mari !

De son côté, Serge propose à Laetitia un dîner avec Camille. Laetitia est ravie de lui présenter sa fille et demande l’accord de Manu pour passer la soirée avec elle. Manu accepte et en parle à Camille, qui n’aime pas l’idée… Et alors que Camille en parle à Kira, celle-ci connait Levars pour avoir été l’avocat de Jonathan. Elle lui confie qu’il a une mauvaise réputation.



La soirée se passe mal. Camille est distante avec Serge et envoie des sms à Kira tout au long de la soirée… Elle finit par l’envoyer balader en lui précisant que sa meilleure amie est la fille adoptive de Florent !

Rendez-vous vendredi 13 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

