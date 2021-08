Demain nous appartient : un nouveau générique signé Vianney, écoutez-le (VIDEO)

5 ( 4 )



Chamboulement pour les fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, la musique du générique a changé à l’occasion du 1000ème épisode diffusé ce jeudi soir.



Après 4 années d’un succès jamais démenti, la série « Demain nous appartient », LE rendez-vous incontournable de TF1, vient tout juste de diffuser son 1000e épisode. L’occasion rêvée pour la série de proposer un tout nouveau générique à ses téléspectateurs intitulé « Nos Lendemains » un tout nouveau titre écrit, composé et interprété par Vianney.



Vianney est l’un des artistes les plus talentueux de la nouvelle génération qui enchaîne les succès avec singularité et naturel. Il s’est investi pour incarner les valeurs de la série, par son texte et sa musique.

Le single est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.



Regardez le nouveau générique de Demain nous appartient

