Ici tout commence spoiler : Eliott lourdement handicapé (VIDEO)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – L’incendie qui s’est déclenché à l’institut va avoir de lourdes conséquences pour Eliott dans votre série quotidienne dee TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Eliott est hospitalisé et il annonce une mauvaise nouvelle à Greg et Lionel.



Annonces



Annonces

Eliott a peur de ne plus jamais pouvoir cuisiner. Et pour cause, il a perdu le goût et l’odorat !



Annonces



Annonces



Annonces





Greg et Lionel rendent visite à Eliott à l’hôpital. Si ce dernier souffre moins, il a en revanche de très mauvaises nouvelles : il a perdu son goût et son odorat, un handicap de taille lorsque l’on étudie à l’Institut…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Kelly passe le concours, un bébé abandonné, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 23 au 27 août)



Annonces





Ici tout commence spoiler Eliott pourra-t-il à nouveau cuisiner ?

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés