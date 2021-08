« Échappées belles » du 28 août 2021 : ce soir « Italie, escale dans les Pouilles » sur France 5

4.9 ( 7 )



Annonces





« Échappées belles » du samedi 28 août 2021. Ce soir dès 20h55 sur France 5 vous propose une escale en Italie dans le cadre de son magazine « Échappées belles ». Pour information il s’agit d’une rediffusion.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Échappées belles » du 28 août 2021 : demandez le programme

Dans ce premier numéro de la soirée, Tiga va nous emmener dans des « Echappées Belles » dans cette région italienne, riche d’une nature sauvage. Située dans le talon de la botte italienne, cette péninsule s’avance entre la mer Adriatique et la mer Ionienne.

Les Pouilles est la région située dans le « talon de la botte » italienne, cette péninsule qui s’avance entre la mer Adriatique et la mer Ionienne… C’est la destination idéale pour découvrir une Italie authentique, profiter d’une gastronomie raffinée et se ressourcer au coeur d’une nature préservée. Ses falaises escarpées, ses villages inondés de lumière, ses plages de sable fin et son patrimoine baroque : tout est réuni pour succomber au charme des Pouilles. Un charme qui longtemps a été caché par la popularité de ses voisines italiennes comme la Sicile ou la Toscane. Tiga débute son voyage par le littoral : les petits villages qui le bordent sont légion et les maisons en pierre posées à flanc de falaise fourmillent dans les environs.

Sujets



Annonces





– Les mers des Pouilles

– Le grenier de l’Italie

– Noces à l’italienne

– Le renouveau des villages oubliés

– Padre Pio, le miracle des Pouilles

– Les maîtres de la sculpture.

Ce soir, Tiga vous emmène à la découverte de cette magnifique région d’Italie qui vous fera probablement oublier que la rentrée approche déjà à grands pas…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés