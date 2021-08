EXCLU Plus belle la vie : le meurtrier dévoilé, Baptiste proche de Barbara, un maitre chanteur (infos PBLV)

4.7 ( 15 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 2 septembre Alors que le week-end touche à sa fin, si vous êtes accro à la série quotidienne « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, le meurtrier du père de Fanny est dévoilé !

Il s’agit de Christophe, le compagnon de Carmen. Carmen n’accepte pas la terrible vérité sur Christophe et le meurtre de Jean-Jacques, elle est dévastée. Au commissariat, Fanny récapitule à Ariane toute l’histoire et les meurtres qu’a commis Christophe.



De son côté, Jacob a un maitre chanteur qui connait son identité… Il en parle avec Camille, il est convaincu qu’il s’agit d’Emma, qui a un comportement bizarre. Mais en réalité, Emma est troublée par Maxime, le moniteur de parachutisme qui est aussi un ancien « client » de sa mauvaise période…

Alors que Barbara, César, Baptiste et Emma doivent sauter en parachute ensemble, Barbara s’aperçoit que Maxime est très proche d’Emma. Cette dernière se braque totalement face à Barbara qui va trop loin dans ses idées… Et dans le même temps, Baptiste se rapproche de Barbara. Il lui fait même un cadeau, il est gêné.

Quant à Romain, il a du mal à se remettre que Fanny ait choisi Alexandre. Il couche avec Ariane mais lui avoue qu’il pense à une autre femme…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 16 août sur France 3

Jérémie est revenu sur l’ile et nargue son frère Alexandre en lui affirmant que Fanny préfère Vidal. Fanny et Vidal ont rendez-vous avec leurs destins et ont des choses à régler sur cette ile. Malheureusement, le grand cornu fait basculer Vidal par-dessus bord et kidnappe Fanny. Cette dernière se réveille, ligotée dans une maison. Elle revoit la silhouette du monstre aux yeux rouges, qui est en fait Dagobert, le chien de la famille Soubeyrand, un animal très docile. A Marseille, Laetitia commence à s’inquiéter pour Fanny qui ne lui répond pas…

Mirta prend les choses en main pour Yolande : elle lui a réservé une chambre avec Alain. Mais une fois à l’hôtel, Yolande reste bloquée par Jocelyn et Alain, compatissant, la réconforte. Au Marquis, Mirta s’abandonne totalement à Oscar et oublie la caméra du maitre chanteur…

Kalya a besoin d’aller voir un médecin pour soigner sa cystite. C’est Blanche qui prend les devants…

