Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 15 août 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h15 pour suivre vos deux magazines d'information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 15 août 2021

Dans « 7 à 8 Life ». Plus de 1000 châteaux, une nature qui se révèle au fil de l’eau et un paradis pour cyclotouristes. Découverte de la Loire et de ses joyaux.

Et dans « 7 à 8 ». Une saison avec des hauts et des bas pour un virtuose des fourneaux. Glenn Viel, 39 ans, plus jeune chef 3 étoiles de France.

Mode de vie rude à 4000 mètres d’altitude, patrimoine vieux de 5000 ans. Voyage au Ladakh aux confis de l’Himalaya.



D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 15 août 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

