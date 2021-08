Ici tout commence du 10 août : Louis prépare sa vengeance (résumé + vidéo épisode 202)

5 ( 4 )



Annonces





Ici tout commence du 10 août, résumé et vidéo de l’épisode 202 – Louis n’a pas dit son dernier mot et prépare sa vengeance ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, il ne compte pas renoncer au poste de chef et il est bien décidé à faire chuter Théo pour reprendre sa place…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Louis se venge de Théo, Clotilde s’enfonce, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 9 au 13 août)



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 202

Prêt à tout pour récupérer son héritage, Louis ne compte pas laisser le poste de chef du Double A lui passer sous le nez. Après avoir passé la nuit avec Charlène, il lui avoue ses sentiments envers elle.



Annonces





Au double A, Théo se comporte de manière étrange provoquant la fureur de Teyssier. Face à une situation embarrassante, Célia prend la fuite. Salomé est face à un dilemme : ses ambitions ou sa famille ?

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 202 du 10 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés