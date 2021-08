Ici tout commence spoilers : Louis se venge de Théo, Clotilde s’enfonce, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 9 au 13 août)

4 ( 4 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 9 au 13 août 2021 – C’est samedi et le week-end commence. Alors comme toujours, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

On peut vous dire que la semaine va être compliquée pour Théo.



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, il va devoir faire face au désir de vengeance de Louis, qui n’accepte pas d’avoir été remplacé et rétrogradé. Louis va se venger de Théo et le droguer à son insu ! Résultat, Teyssier va être très remonté contre son fils et le virer du Double A !

De son côté, Clotilde n’arrive pas à résister au charme de Joachim et elle poursuit sa liaison. Quant à Salomé, ses parents lui proposent de prendre la place de chef au restaurant de la Gardiane. Va-t-elle accepter leur offre et arrêter ses études à l’institut ?



Annonces





Au pop-up, les tensions naissent entre Eliott et Greg…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 9 au 13 août 2021

Lundi 9 août (épisode 201) : En cuisine, la guerre est déclarée entre Théo et Louis. Clotilde fait face à un choix cornélien. A La Gardiane, une surprise est organisée en l’honneur de Salomé.

Mardi 10 août (épisode 202) : Au double A, Théo se comporte de manière étrange provoquant la fureur de Teyssier. Face à une situation embarrassante, Célia prend la fuite. Salomé est face à un dilemme : ses ambitions ou sa famille ?

Mercredi 11 août (épisode 203) : Théo fait une découverte choquante tandis que Charlène supplie son père de revenir sur sa décision. Célia se sert de Diego pour sortir de l’impasse. Au restaurant éphémère, les avis divergent entre Eliott et Greg.

Jeudi 12 août (épisode 204) : Louis a un plan pour protéger Charlène tandis que Clotilde prend des risques. Eliott prend conscience que sa relation est unilatérale. Les choses dérapent entre Gaëtan et Noémie.

Vendredi 13 août (épisode 205) : Clotilde préfère assurer ses arrières. De son côté, Louis compte bien arriver à ses fins. Stella oblige Gaëtan et Noémie à régler leurs comptes. Laetitia fait tout son possible pour le bonheur de Kelly.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 9 au 13 août 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés