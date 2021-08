« Ils étaient 10 » du 17 août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6

5 ( 1 )



« Ils étaient 10 » du 17 août 2021. La série adaptée du roman d’Agatha Christie débarque sur M6 à compter de ce soir. Il s’agit d’une adaptation contemporaine à découvrir dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY..



« Ils étaient 10 » : présentation

Dix personnes, cinq femmes, cinq hommes, sont invitées sur une île tropicale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les dix invités vont très vite réaliser qu’ils sont seuls sur l’île et coupés du monde, sans portable et sans aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler être leur pire cauchemar. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? La réponse est cachée dans leur passé qu’ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd’hui, sous le soleil brûlant de l’île, ils vont devoir payer. À la fin, il n’en restera aucun. Alors qui est l’assassin ?

« Ils étaient 10 » du 17 août 2021 : vos épisodes de ce soir

Épisode 1

Un petit avion dépose 7 personnes sur l’île du Diable, une île tropicale abritant un hôtel de luxe. Malik, Nina, Eve, Xavier, Kelly, accompagnée de son chien, Victoria et Gilles sont accueillis par deux employés de l’hôtel, Eddy et Myriam. Puis un hélicoptère se pose, piloté par Vincent, un gourou médiatique. Les 10 invités découvrent qu’Internet ne fonctionne plus et que le moteur de l’hélicoptère a été saboté. Ils sont coupés du monde. Le soir, alors qu’ils sont réunis pour le dîner, une voix retentit à travers des haut-parleurs : ils sont tous des meurtriers. À présent, ils vont payer pour leur crime.



Épisode 2

Après la mort de la gouvernante de l’hôtel, Myriam, et du chien de Kelly, les invités découvrent que la seule source d’eau potable a été empoisonnée. Comprenant qu’ils sont condamnés à une mort inéluctable, sans réserve de nourriture et surtout sans eau, ils décident d’explorer l’île. Le corps d’un homme sans vie flotte près de la plage. Tous reconnaissent celui qui les a invités sur l’île, en prenant de multiples identités pour les piéger. Ce qu’ils ignorent encore, c’est qu’ils sont filmés à chaque instant par des caméras de surveillance dissimulées partout dans l’hôtel.

10 victimes ou 10 coupables ?

📺 #IlsEtaient10, d’après l'œuvre d’Agatha Christie, mardi 17 août à 21.05 pic.twitter.com/lsSlKCSbvB — M6 (@M6) August 10, 2021

