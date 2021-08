Antivax : Cyril Hanouna répond à Arthur et fait polémique

5 ( 1 )



A deux semaines de son retour à l’antenne avec une nouvelle saison de TPMP, Cyril Hanouna a fait parler ce lundi soir avec un tweet en réponse à Arthur. De quoi raviver la guerre entre les deux animateurs et déclencher de nombreux commentaires.



En effet, alors qu’Arthur a publié un message sur son compte Instagram pour faire un parallèle entre tout ce qui se passe dans le monde et les anti-vaccins qui font parler en France, Cyril Hanouna lui a répondu ce soir en mettant en avant la liberté d’expression des français.



« En une semaine, le sentiment d’impuissance qui nous anime est terrible : les femmes afghanes replongent en enfer, le Liban collapse, l’Algérie et la Grèce brûlent, Haïti compte ses morts, le variant Delta fait un carnage. La planète se meurt chaque jour un peu plus. Et pendant ce temps-là, on manifeste en France contre les vaccins et le pass sanitaire en criant à la dictature » a écrit Arthur aujourd’hui sur Instagram.

Un message qui n’a pas plu à Cyril Hanouna, qui lui a répondu quelques heures plus tard sur Twitter.



« Cher Arthur, bien sûr que tout ce qui se passe sur la planète nous attriste tous et on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire et il faut essayer d’aider le plus de gens possible, a débuté le présentateur de C8. Mais vous mélangez tout et traiter les Français d’enfants gâtés parce qu’ils expriment leurs opinions, ça n’est pas recevable. En France, le dialogue et la liberté d’expression sont légion et c’est ça le plus important. Après qui a raison ? Qui a tort ? Laissons les Français exprimer leurs opinions et ne leur donnons pas de leçon. Ils sont bien trop intelligents pour ça !” Cyril Hanouna a terminé son post en regrettant que “certaines personnes malveillantes se servent de ces manifestations pour émettre des idées nauséabondes. Pour le reste chacun a le droit d’exprimer ses opinions et je serais toujours fier des Français et fier de la France. Cordialement. »

Arthur n’a pour l’instant pas surenchéri alors que de nombreux internautes n’ont pas compris que Cyril Hanouna s’en prenne à lui.

