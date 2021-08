« L’amour est dans le pré » du 30 août 2021 : ce soir Jean-Daniel, Hervé et Vincent le Provençal (portraits)

5 ( 5 )



Annonces





« L’amour est dans le pré » du 30 août 2021. C’est le jour J pour la saison 16 de « L’amour est dans le pré ». Votre émission de dating préféré fait son grand retour ce soir sur M6 à partir de 21h05. Une émission que vous pourrez suivre aussi en streaming puis replay sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’amour est dans le pré » du 30 août 2021 : ce soir Jean-Daniel, Hervé et Vincent le Provençal

Pour ce premier épisode, ils sont trois, Jean-Daniel, Hervé et Vincent le Provençal, à ouvrir le bal d’une saison qui s’annonce épique !

Célibataire depuis toujours, Hervé l’a martelé durant son portrait : tout reste à écrire. Sûr de sa démarche et impatient d’entamer cette nouvelle page de sa vie, le Picard n’est plus qu’à quelques instants de découvrir celles parmi lesquelles pourrait se trouver la future mère de ses enfants. Ce soir, trois femmes sélectionnées sur papier ont été conviées pour une première rencontre à Paris. Mais comment séduire lorsqu’il s’agit de la toute première fois ? Hervé saura-t-il trouver les bons mots pour que la magie opère ?

Lauréat du plus grand nombre de courriers reçus cette saison, Vincent le provençal a pris une décision inhabituelle lors de leur dépouillement : découvrir ses lettres sans les photos. Un choix fondé sur l’âme plus que sur le physique qui, il l’espère, lui permettra de trouver quelqu’un de vraiment fait pour lui. La stratégie du beau gosse méditerranéen aura-t-elle l’effet escompté ?



Annonces





Enfin, Jean-Daniel, premier agriculteur suisse de toute l’histoire de l’Amour est dans le pré avec Paulette, fera la rencontre de 8 femmes en quête d’une invitation dans ses jolies montagnes du Valais. Un moment particulièrement savoureux pour notre viticulteur « en jachère », comme il aime le dire, depuis près de 4 ans. Et un moment tout aussi délicieux pour nous tous ! Boule d’émotions sur pattes, Jean-Daniel promet quelques séquences dont nous nous souviendrons.

Rappel des portraits

Hervé “Le Picard” 42 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture. Hauts-de-France. Hervé, qui voit toujours la vie du bon côté, aimerait trouver sa toute première compagne. Une femme gentille et positive comme lui et prête à se lancer dans une vie à deux. Elle devra être entreprenante pour pallier à son inexpérience dans les relations amoureuses.

"Il la regarde avec beaucoup d'intensité" 🤩⚡

Karine Le Marchand est captivée par la rencontre entre Hervé "le Picard" et Stéphanie.#ADP, nouvelle saison, dès lundi à 21.05 pic.twitter.com/wmLS28yQW5 — M6 (@M6) August 28, 2021

Jean-Daniel 53 ans, vigneron et éleveur de vaches Hérens. Suisse.. Il rêve d’une compagne entre 45 et 55 ans, sincère, fidèle, calme pour trancher avec son caractère tout feu tout flammes, aimant la terre, les animaux et la nature et qui saura lui redonner foi en l’amour.

Vincent “le Provençal” 40 ans, spectacles équestres. Provence-Alpes Côte d’Azur. Doté d’un caractère entier, notre cavalier au cœur tendre peut aussi être “une vraie guimauve” en amour et s’est d’ailleurs inscrit de lui-même à l’émission. Il aspire à rencontrer une jolie trentenaire avec qui profiter tous les jours de la vie qu’il a construite, sans prise de tête

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6… une saison pour laquelle 11 nouveaux agriculteurs se sont lancés à la conquête du grand amour

"Je crois que je n'ai jamais ressenti ça." 😍

Cette année, 11 nouveaux agriculteurs se lancent à la conquête du grand amour. 💕

🌾 #ADP, nouvelle saison, à partir du lundi 30 août à 21.05 pic.twitter.com/mTiyIchX6x — M6 (@M6) August 10, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés