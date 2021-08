Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 17 septembre 2021

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 17 septembre 2021 – Alors que le week-end se termine, comme chaque dimanche soir, on propose aux accros au feuilleton quotidien « Un si grand soleil » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Johanna va décider de chercher un nouvel associé tandis que Claire va avoir des soucis à l’hôpital. De son côté, Camille continue de s’entêter et Levars a des secrets à cacher…

Quant à Alex, il va se retrouver dans une situation compliquée.



Lundi 13 septembre 2021, épisode 731 : Alors qu’un cambriolage a lieu dans un garage de voitures de luxe, Johanna veut trouver un nouvel associé. Quant à Camille, elle s’entête. Et, sur Internet, un article malveillant commence à circuler…

Mardi 14 septembre 2021, épisode 732 : Tandis que Levars est pris entre deux feux et tente d’agir pour le mieux, l’enquête de la police se resserre sur un suspect. De son côté, Florent fait face à des hauts et à des bas dans l’exercice de son métier.

Mercredi 15 septembre 2021, épisode 733 : Alors que Kira se montre plus têtue que jamais, Myriam prend une décision difficile pour éviter un long conflit. De son côté, Florent est très sollicité. Quant à Claire, va-t-elle pouvoir compter sur le soutien de ses collègues ?

Jeudi 16 septembre 2021, épisode 734 : Alors qu’Alex se réjouit d’avance de la soirée qu’il va passer, une menace plane sur Camille… Levars, lui, parviendra-t-il à protéger ses secrets ? Quant à Julie, elle vit des retrouvailles compliquées.

Vendredi 17 septembre 2021, épisode 735 Tandis qu’Alex se retrouve dans une situation alambiquée, Kira acceptera-t-elle de se livrer ? Pendant ce temps, Levars tente de reprendre la main, et Claire ne s’avoue pas vaincue.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 30 août au 3 septembre 2021 en cliquant ICI

du 6 au 10 septembre 2021 en cliquant ICI

