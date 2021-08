« Les mystères de l’amour » de retour le 22 août

4.5 ( 8 )



Annonces





Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Les mystères de l’amour » ! En effet, la série fera son retour en inédits à l’antenne le dimanche 22 août à 19h35 sur TMC. Les téléspectateurs vont enfin pouvoir découvrir la suite de la saison 26 qui s’était arrêtée le 27 juin pour les vacances en laissant de nombreuses questions sans réponse.



Annonces



Annonces

Nicolas va-t-il retrouver la trace de Clémence ? Quel étonnant partenaire va l’aider dans ses recherches ? Hélène aura-t-elle des nouvelles du Docteur Blake pris en otage en Afghanistan ? Qui est ce nouveau médecin qui rejoindra la Fondation ?



Annonces



Annonces



Annonces





Enfin débarrassés de la menace que la secte faisait peser sur eux, Fanny et Christian vont-ils enfin pouvoir vivre leur bonheur paisiblement et préparer avec toute l’équipe la nouvelle tournée de Fanny ? Tim, le sympathique squatter qui s’est installé chez eux, est-il le frère de Fanny… et surtout est-il le fils de Christian ?

Qui est le nouvel amour de Jimmy ? Pourquoi veut-il à tout prix le cacher au reste de la bande? Laly et Etienne vont-ils aller plus loin dans leur relation ? Comment José va-t-il vivre cette situation ? Jeanne va-t-elle découvrir la relation qu’entretiennent Pierre et Cathy ?



Annonces





Comment Bénédicte va-t-elle réagir face à l’insistance de son nouveau prétendant ? Jeanne et Ingrid vont-elles réussir à se débarrasser de leur ennemi commun ? Qui est cette nouvelle informatrice mystérieuse qui va leur prêter main forte ? Victor réussira-t-il enfin à conquérir le cœur d’Aurélie ?

Toutes ces réponses et bien d’autres, les téléspectateurs les découvriront dans la suite de la saison 26 des « Mystères de l’amour » à partir du dimanche 22 août à 19h35 sur TMC !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés