Pékin Express déjà bientôt de retour avec des binômes emblématiques (VIDÉO)

Bonne nouvelle pour les fans de Pékin Express ! Alors que la finale qui a vu la victoire de Romain et Laura était diffusée samedi soir, M6 a déjà annoncé que la prochaine saison allait arriver prochainement à l’antenne.





Pour cette nouvelle saison intitulée « Pékin Express : L’épopée des Maharadja », Stéphane Rotenberg sera aux côtés de 7 binômes emblématiques des saisons précédentes.







Vous retrouverez pour cette saison spéciale all-stars de Pékin Express :

– Christophe et Claire, gagnants de la saison 14 en 2021

– Jean-Claude et Axel, participants de la saison 15 en 2022 (éliminés à l’étape 8)

– Nathalie et Angie, binôme d’inconnus lors de la saison 17 en 2023 (éliminés à l’étape 7)

– Rose-Marie et Cinzia, finalistes de la saison 14 en 2021

– Clément et Emeline, participants de la saison 17 en 2023 (éliminés à l’étape 8)

– Hoang et Quyen, participants de la saison 5 en 2010 (éliminés à l’étape 9)

– Fabrice et Briac, binôme d’inconnus lors de la saison 12 en 2019 (éliminés à l’étape 7)



Diffusion à venir certainement cet été sur M6 !

VIDÉO « Pékin Express : L’épopée des Maharadja » : première bande-annonce