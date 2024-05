« Mariés au premier regard » du 6 mai 2024 : l’épisode 8 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 6 mai 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Alice et Florian, Ludivine et Raphaël, ainsi que Romain. Et vous découvrirez une nouvelle célibataire, Laurie.





« Mariés au premier regard » du 6 mai, au programme ce soir

Romain remet pour la seconde fois sa vie entre les mains des experts. Est-ce qu’il va pouvoir se marier à Gribraltar comme il l’espère tant ? A ce stade de l’expérience, le défi à relever est immense pour Estelle et Gilbert. Mais ils auront finalement une belle nouvelle pour Romain !

Alice et Florian ne cessent de se rapprocher. Et dès leur deuxième nuit ensemble, ils passent un gros cap. Ils partent en voyage de noces plus proches que jamais. Ils ne voient que des points communs et c’est comme une évidence.



Raphaël et Ludivine débutent leur vie à deux. Mais la jeune femme est exigeante et son mari n’a jamais vécu avec une femme avant elle. Le voyage de noces ne s’annonce pas de tout repos ! Ludivine se pose des questions…

Et vous allez découvrir Laurie, une célibataire unique en son genre. En cachant ses sentiments derrière son humour, Laurie n’arrive pas à créer une vraie relation avec un homme. Les experts vont lui lancer un défi !

Extrait vidéo

Alice et Florian profitent de leur voyage de noces pour se rapprocher…

« On monte en intensité »

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.