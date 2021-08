« Ma reum » : histoire et interprètes du film diffusé par M6 ce soir (mardi 10 août 2021)

4.5 ( 8 )



Annonces





« Ma reum » de Frédéric QUIRING est diffusé pour la première fois en clair ce soir dès 21h05 sur M6 ou en streaming vidéo sur 6PLAY via sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Ma reum » : histoire de votre film

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny… jusqu’au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. Coups fourrés et pièges de cours de récré, désormais ce sera « œil pour œil et dent pour dent ».

Interprètes et personnages

Au casting de votre film….

Audrey LAMY (Fanny)

Charlie LANGENDRIES (Arthur)

Florent PEYRE (Stéphane)

Michèle MORETTI (Mme Picard)

Max BOUBLIL (Le père en jogging)

JOEYSTARR (Chef William)



Annonces





Bande-annonce de votre film

Et comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film…

Soirée détente et un brin amère ce soir sur M6… avec « Ma reum », un film qui a réuni près de 800 000 spectateurs lors de sa sortie en salles.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés