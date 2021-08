5 ( 5 )



Quelle audience pour la première de Laurence Boccolini « Tout le monde veut prendre sa place » ? Hier midi c'était la toute première émission de Laurence Boccolini aux commandes « Tout le monde veut prendre sa place » .



Quelle audience pour la première de Laurence Boccolini « Tout le monde veut prendre sa place » ?

Et vous vous posez sûrement la question de l’audience du jeu pour cette première. L’animatrice a t-elle fait mieux que Nagui qui a souhaité sa place ?

Et bien on peut dire que ça commence bien. Ce premier numéro affiche en effet 1.85 million de téléspectateurs pour 19% de part de marché sur l’ensemble du public et 18.9% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Plus ou moins bien que Nagui ?

Et pour l’instant c’est mieux que les dernières semaines de Nagui. C’est même un record d’audience depuis le mois d’avril pour le jeu de la mi-journée de France 2…

Simple effet de curiosité ? Pas impossible. Attendons les chiffres des prochains jours pour évoquer un succès ou un échec…

« Tout le monde veut prendre sa place » : nouvelle formule

Un nouveau look pour un coup de vent de fraîcheur : Des pétales géants en forme de couronne de lauriers qui symbolisent l’excellence des champions, la marque de fabrique du jeu ! Un nouveau design qui donne au fauteuil un rouge flamboyant pour incarner avec encore plus de force le trône du CHAMPION. Et une scénographie revisitée pour mieux marquer la progression du jeu vers le but ultime des candidats : PRENDRE SA PLACE !

Un public encore plus présent, une musique remixée et un générique flambant neuf parachèvent toutes ces nouveautés. Et surtout la manche 1 s’enrichit d’une nouveauté majeure : les QPT ! Ces « Questions Pour Tous » posées simultanément aux 6 candidats donnent un nouveaux rythme, créent des surprises, renversent les scores en s’ajoutant aux 2 questions de chacun. Chaque candidats a désormais 4 chances de passer en deuxième manche et d’avancer vers le fauteuil. Une sélection plus juste, avec davantage de suspense.

#TempsForts [JEU] 📌 dès le 9 août à 11h55 sur @France2tv retrouvez la nouvelle version du jeu « Tout le monde veut prendre sa place » avec #LaurenceBoccolini à l’animation. #TLMVPSP 🤩👍 pic.twitter.com/QUo64syUyb — France2ServicePresse (@France2_Presse) July 20, 2021

« Tout le monde veut prendre sa place » c’est tous les jours à 11h55 sur France 2 et en replay sur France.TV

