« Maison à vendre » du 19 août 2021 : au sommaire ce soir de votre numéro inédit sur M6

« Maison à vendre » du jeudi 19 Août 2021. Ce soir, sur M6 retour de votre magazine « Maison à vendre ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



« Maison à vendre » du 19 août 2021 : demandez le programme

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Rachel et Pierre d’une part; à Jean-Luc d’autre part.

🏠 Rachel, 55 ans, vit à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Divorcée depuis 15 ans du père de ses 5 grands enfants, c’est dans cette vaste maison qu’elle a élevé sa joyeuse tribu. Mais aujourd’hui, seul Elie, son petit dernier de 19 ans, vit encore avec elle. Et si Rachel est consciente que cette maison n’est pas entretenue, elle doit aussi la vendre. Avec Pierre, son ex-mari, ils avaient un accord : elle en avait l’usufruit jusqu’aux 18 ans d’Elie. Le jeune homme ayant 19 ans aujourd’hui, elle doit donc restituer à Pierre les 50 % qui lui appartiennent. Mais cette maison est laissée à l’abandon et n’a attiré aucun acheteur. Pourtant, pour Rachel, vendre est devenu urgent. Impatiente de commencer sa nouvelle vie, elle a réservé un appartement sur plan.

Stéphane Plaza va voler au secours de Rachel, cette maman poule qui a délaissé sa maison au profit de ses 5 enfants. Il va tout mettre en œuvre pour vendre au plus vite et l’aider à tourner la page. Et Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, va motiver les troupes, pour désencombrer, réparer et révéler les volumes de cette belle maison de famille.



"C'est un tsunami !" 😨

Stéphane Plaza découvre avec étonnement la maison Rachel dont le plafond est totalement à refaire. 😱

📺 #MAV, épisode inedit, jeudi à 21.05 pic.twitter.com/w2GfwzH1qD — M6 (@M6) August 17, 2021

🏠 À Évry-Courcouronnes dans l’Essonne, Jean-Luc, jeune retraité en informatique, vit seul depuis 15 ans dans son appartement de 62 m². Divorcé depuis 17 ans et père de deux très grands enfants, il vit à 15 minutes de chez sa fille dont il est très proche. Jean-Luc a deux grandes passions : la peinture et les jeux vidéo ! Artiste peintre depuis maintenant 30 ans, sa passion dévorante s’est imposée dans son appartement : sa chambre d’amis est devenue son atelier et ses œuvres font partie intégrante de sa décoration ! Cet appartement, Jean-Luc en fait l’acquisition à la suite de son divorce. À l’époque, ce 3 pièces de 62 m² répondait à toutes ses attentes. Mais depuis son passage à la retraite, il a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Ses nouveaux revenus ne lui permettant plus d’honorer les charges, Jean-Luc a donc décidé de le mettre en vente, pour pouvoir acheter un bien en adéquation avec ses revenus. Mais depuis 4 mois, il n’a reçu que 6 visites et une seule offre, beaucoup trop basse à ses yeux…

Stéphane Plaza va prendre en charge la vente de cet appartement et va tout faire pour sortir Jean-Luc de cette mauvaise passe. Et Carole Carat, architecte d’intérieur, va lui donner la force de transformer cet appartement démodé et défraichi en un bien chic et moderne.

Et ce soir encore Stéphane Plaza va devoir redoubler d’efforts et d’ingéniosité pour attirer de nouveaux acheteurs. Retrouvez « Maison à vendre » dès 21h05 sur M6.

