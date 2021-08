5 ( 4 )

« Si les murs pouvaient parler » du mardi 10 août 2021. Ce soir sur France 2, un nouveau numéro inédit de la collection présentée par Stéphane Bern. « Si les murs pouvaient parler ». Pour mémoire elle s’intéresse à des lieux de pouvoirs légendaires, des lieux qui s’ouvrent comme jamais et qui dévoilent leurs secrets.



Et après le Palais du Sénat la semaine dernière, France 2 vous propose de découvrir ce soir le « Le palais Quirinal de Rome » comme vous ne l’avez jamais vu.

« Si les murs pouvaient parler » du 10 août 2021 : ce soir « Le palais Quirinal de Rome »

Ce Palais situé sur la plus haute colline de Rome a été successivement la résidence d’été des Papes, puis celle des rois d’Italie, pour être aujourd’hui la résidence officielle du Président de la République.

L’entretien de cet immense palais de 110 500 mètres carrés repose sur une organisation colossale : 1 720 salariés dont 819 membres des forces de l’ordre,102 membres de l’équipe présidentielle et des gardiens à la hauteur… minimum 1,90 m pour les hommes et 1,70 m au garrot pour leur monture, de race rigoureusement irlandaise.



Stéphane Bern ouvre toutes les portes de ce palais impressionnant et fait vivre les histoires qui ont rythmé la vie de ce bâtiment qui surplombe la ville depuis 500 ans.

Grâce aux plus grands spécialistes français et italiens, aux témoignages in situ des membres du personnel (cuisiniers, jardiniers, gardes et cuirassiers) et à des archives inédites, bienvenue au Palais du Quirinal à Rome…

Ce soir Stéphane Bern nous ouvre les portes de la plus grande résidence de chef d’État au monde : le palais du Quirinal de Rome !

