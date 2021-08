4.3 ( 6 )



« Si les murs pouvaient parler » du mardi 3 août 2021. Ce soir sur France 2, un nouveau numéro inédit de la collection présentée par Stéphane Bern. « Si les murs pouvaient parler ». Pour mémoire elle s’intéresse à des lieux de pouvoirs légendaires, des lieux qui s’ouvrent comme jamais et qui dévoilent leurs secrets.



Et après le Palais Royal de Madrid la semaine dernière, France 2 vous propose de découvrir ce soir le Palais du Sénat comme vous ne l’avez jamais vu…

« Si les murs pouvaient parler » du 3 août 2021 : ce soir « Le palais du Sénat »

En plein cœur de Paris, ce Palais d’inspiration florentine voulu par Marie de Médicis, actuellement siège du Sénat, est emblématique du pouvoir français.

Louis XVIII, Anne de Bavière, Bonaparte et Joséphine, le palais accueille entre ses murs des personnages illustres.



Visites du Petit Luxembourg (résidence officielle du Président du Sénat) et des jardins. Vous découvrirez également des abris militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale et des images incroyables de la salle des conférences décorée dans le style Napoléon III, l’hémicycle comme jamais vous ne l’avez vu… des sénateurs et des historiens nous accompagnent dans une visite intime et exclusive du Palais du Luxembourg.

🔵 𝗟𝗘 𝗦𝗔𝗩𝗜𝗘𝗭-𝗩𝗢𝗨𝗦 💡 | En 1804, sous l'impulsion de #Napoleon, le Sénat s'installe au palais du Luxembourg ! Pendant la Terreur, ce dernier avait été transformé en prison. ⛓ ➡️ @bernstephane vous dévoile l'histoire du @Senat mardi à 21h05 sur @France2tv ! 🇨🇵 pic.twitter.com/8kydqlfrz1 — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) August 1, 2021

Ce soir, et pour la première fois, Stéphane Bern vous ouvre les portes du Sénat. Alors rendez-vous sans faute dès 21h05 sur France 2 et France.TV

