Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 29 août 2021

Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 29 août 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



« Sept à huit » du dimanche 29 août 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Le trafic de cannabis l’a rendu millionaire. Ses débuts dans l’Essonne, ses « go fast » spectaculaires, son arrestation à Dubaï. Le parcours et le chute du roi français du cheat.

Et dans « 7 à 8 »

🔵 Infirmières qui refusent le vaccin, restaurateurs qui en contrôlent pas leurs clients. Jusqu’où les anti-pass sont-ils prêts à aller ? Enquête au coeur de la nouvelle fronde française.

🔵 Et la peur à Kaboul. Document exclusifs avec des combattants talibans mais aussi avec des afghans qui craignent pour leur liberté et pour leur vie



D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 29 août 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

