EXCLU Plus belle la vie : Baptiste et Barbara s’embrassent, Kevin charme Camille (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 16 septembre Alors que le week-end s’achève, si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Baptiste et Barbara vont s’embrasser !

En effet, alors que Jacob s’est débarrassé de Maxime et qu’une nouvelle instructrice le remplace au pied levé au club de parachutisme, Barbara, Baptiste, César et Emma se rendent pour un nouveau saut. Alors qu’ils s’apprêtent à sauter, Baptiste remarque que César regarde Emma intensément…



Et pendant le saut, Baptiste a un problème. En pleine descente, Barbara parvient à se rapprocher de Baptiste et à lui attraper les mains, lui sauvant la vie. Barbara et Baptiste se posent tant bien que mal, se serrent très fort l’un contre l’autre. Encore saturés d’adrénaline, ils s’embrassent…

De son côté, Kevin accepte la mission confiée par Patrick de se rapprocher de Camille pour coincer Jacob. Il gagne petit à petit sa confiance mais il est mal à l’aise, Camille est entrain de tomber amoureuse de lui. Emma s’inquiète de voir sa soeur sous le charme, Kevin essaie de la rassurer. Il lui promet de ne pas laisser l’ambiguïté s’installer avec Camille. Il prétend que cette dernière ne connait pas grand monde et que sa compagnie lui fait du bien. Kevin interroge Camille sur Jacob, elle lui confie qu’elle aimerait le revoir…

Sacha a accepté de reprendre les cours de canne et Luna lui a trouvé un nouvel instructeur. Il s’agit de José, un aveugle plein d’humour. Sacha n’est pas rassuré. Comment deux aveugles vont-ils anticiper tous les dangers ? Mais José a déjà prouvé sa méthode, et grâce à lui Sacha va se découvrir de nouvelles capacités…

De son côté, Jean-Paul n’en peut plus de la place envahissante de Babeth au sein de son couple avec Léa.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 30 août sur France 3

Fanny convainc le groupe de ne pas dénoncer Alexandre, c’est un mec réglo qui leur a sauvé la vie et qui n’est pas responsable des actes de sa famille. Vidal est irréprochable, il garde la tête haute alors qu’en vérité il souffre que Fanny ait choisi Alexandre. Carmen n’accepte pas la terrible vérité sur Christophe et le meurtre de Jean-Jacques, elle est dévastée. Au commissariat, Fanny récapitule à Ariane toute l’histoire et les meurtres qu’a commis Christophe. Rochat et Bilal quant à eux se sont rapprochés…

Emma se souvient de la nuit où elle couchait avec Maxime, elle est troublée. Camille sent bien que sa sœur est ailleurs, mais Emma ne lui dit rien. Camille est contrariée et en parle à Jacob. Ce dernier s’inquiète que Emma sache qui il est, mais Camille le rassure, le problème n’est pas là…

Alain demande à Yolande si elle voudrait le suivre. Elle refuse et lui fait ses adieux. Elle a aussi réalisé que la vie ne s’arrêtait pas parce que Jocelyn n’était plus là…

