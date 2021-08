« La lutte des classes » : histoire du film de France 2 ce soir avec Leila Bekhti et Édouard Baer

5 ( 7 )



« La lutte des classes » c’est ce soir, dimanche 29 Août 2021, dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV. Et tenez-vous le pour dit, y’a école ce soir !



« La lutte des classes » : l’histoire

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche.

Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect !

Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier.



Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul.

Comment rester fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes

parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

Casting

Un film signé Michel Leclerc et avec dans les rôles principaux : Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia, Tom Levy, Baya Kasmi, Eye Haïdara, Oussama Kheddam, Laurent Capelluto, Claudia Tagbo…

« La lutte des classes » : la bande-annonce

