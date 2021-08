4.8 ( 6 )



« Tous en cuisine » le retour ! Vous souhaitez continuer à cuisiner du fait-maison tout en suivant les cours de cuisine du Chef préféré des Français ? Bonne nouvelle ! « Tous en cuisine » revient !



Devenu un vrai rendez-vous familial, une nouvelle saison sera diffusée dès le lundi 23 Août 2021 sur M6. Juste avant la rentrée, Cyril Lignac va se réinviter chez vous pour vous aider et vous accompagner. Il vous proposera chaque soir de la semaine, une nouvelle idée de recette facile à réaliser en famille et toujours aussi gouteuse.

« Tous en cuisine » le retour ! Une nouveauté de taille pour la prochaine saison inédite !

Et si dans les saisons précédentes, Cyril Lignac était en direct de sa cuisine, cette fois c’est depuis un endroit inhabituel qu’il nous délivrera ses précieux conseils. Il va en effet installer sa cuisine dans un potager urbain, sur les toits de Paris !

Pour cette nouvelle saison, le chef Cyril Lignac cuisinera «dans les nuages », dans une cuisine-atelier installée sur les toits de la capitale, au milieu d’un potager urbain.



C’est dans une tente extérieure et végétalisée avec une vue imprenable sur Paris, la Tour Eiffel et la Seine, que le chef préféré des Français continuera à nous délivrer ses astuces de cuisine et à nous inspirer avec des repas simples et gourmands, de quoi nous tranquilliser à une période toujours très chargée : celle de la rentrée !

Jérôme Anthony, le plus célèbre des commis de France, s’invite chez les Français !

Cyril Lignac sera bien sûr accompagné de Jérôme Anthony, le commis le plus surprenant du PAF.

Mais pour cette saison inédite, il va parcourir la France, et ira chaque soir à la rencontre des Français en s’invitant chez eux par surprise ou en les retrouvant en extérieur sur des places publiques et autres lieux symboliques de nos régions

Un nouveau livre de recettes

Juste avant l’été un nouveau livre de recettes inspirées de l’émission est sorti. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Cliquez ICI pour le commander.

Un saumon gravlax, un hachis Parmentier, des poireaux vinaigrette curry et yaourt acidulé ou encore un cake à la vanille, un citron soufflé ou un fondant au chocolat…

Des recettes facile et rapides à réaliser pour égayer vos déjeuners et vos dîners, des recettes faciles et rapides à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis. Avec Cyril, le fait-maison c’est facile ! Enfilez votre tablier et laissez-vous guider par ses précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes.

Les recettes de la 1ère semaine

LUNDI 23 AOÛT

Carpaccio de sardines au citron et baies roses

Beignets de sardines, sauce tartare

MARDI 24 AOÛT

Ma salade tomates mozza

Moelleux chocolat

MERCREDI 25 AOÛT

Préfou croustillant au chèvre frais Brioche perdue

Fruits de saison

JEUDI 26 AOÛT

Hot dog aux saucisses et sauce cocktail

Croustade aux pommes

VENDREDI 27 AOÛT

Soupe thaïlandaise façon Cyril Lignac

Fraises et figues, chantilly meringue

« Tous en cuisine » la saison de toutes les nouveautés à compter du lundi 23 août 2021, chaque soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

