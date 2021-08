« Koh-Lanta : la légende » : avec quels candidats et/ou aventuriers ? (casting)

4.7 ( 7 )



« Koh-Lanta : la légende » : avec quels candidats et/ou aventuriers ? Hier après-midi nous vous avons annoncé l’arrivée prochaine de « Koh-Lanta : la légende » chaque mardi soir à partir de 24 août 2021 sur TF1 et MYTF1. Si vous avez loupé l’info, c’est ➥ par ICI que ça se passe.



Ce Koh-Lanta, la Légende, c’est le rendez-vous que tous les aventuriers de Koh-Lanta attendaient, comme l’arontement ultime entre celles et ceux qui ont marqué l’histoire de cette aventure hors du commun.

Cette édition spéciale sera aussi et surtout une aventure d’une intensité jamais égalée, avec des épreuves disputées de haute lutte, des records stratosphériques pulvérisés, des stratégies plus élaborées que jamais, un suspense et des retournements de situation de tous les instants.

« Koh-Lanta : la légende » : avec quels candidats et/ou aventuriers ?

Et la question que vous vous posez sûrement est : avec quels candidats/et ou aventuriers ?



Alors voici maintenant le casting de cette nouvelle saison qui s’annonce exceptionnelle…

Feront ainsi partie de l’aventure (liste par ordre alphabétique)

Alexandra (les 4 terres), Alix (les 4 terres), Candice (l’île au trésor et le combat des héros), Christelle (Caramoan et le retour des héros), Cindy (la guerre des chefs), Claude (Vietnam, la revanche des héros, l’île des héros), Clémence (Pacique, le retour des héros, le combat des héros), Clémentine (Cambodge, le combat des héros), Coumba (Pacique, le choc des héros, la revanche des héros), Freddy (Palau, le choc des héros, la revanche des héros, la nouvelle édition), Jade (Palawan, le retour des héros), Karima (Thaïlande), Laurent (Raja Ampat, la nouvelle édition), Maxime (la guerre des chefs), Namadia (Malaisie), Patrick (Palau, la revanche des héros), Phil (Malaisie, la nouvelle édition), Sam (l’île des héros), Teheiura (Raja Ampat, la revanche des héros, la nouvelle édition, l’île des héros), Ugo (Malaisie)…

Pour le reste, rendez-vous à compter du mardi 24 août 2021 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour le replay qui, en raison du jour de diffusion, pourrait marcher à plein régime…

