« Un indien dans la ville » : ce que vous ne saviez peut-être pas sur le film diffusé par TF1 ce jeudi 5 août 2021

« Un indien dans la ville » est mode rediffusion ce jeudi 5 août 2021 sur TF1. Si vous souhaitez (re)voir ce film porté par Ludwig Briand et Thierry Lhermitte, rendez-vous sans faute ce jeudi soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1.



« Un indien dans la ville » : l’histoire

Destination : l’Amazonie. Stéphane Marchado s’y rend pour régler les formalités de divorce avec sa femme Patricia dont il est séparé depuis treize ans. Il veut se remarier avec Charlotte, une adepte de mystique orientale et disciple zélée de Maître Dong. Téléphone et ordinateur portables accompagnent cet homme d’affaires, chargé de vendre 1 500 tonnes de soja. En fonction des fluctuations boursières, il doit donner des directives à son ami Richard. Après avoir cherché Patricia au coeur de la jungle, il apprend qu’il a un fils, Mimi-Siku qui rêve de connaître Paris. De retour dans la capitale, accompagné de son fils, Stéphane doit faire face aux réactions de son entourage surpris par son nouveau statut de père, et aux rapports entre Charlotte, ses « chakras », la migale et l’arc du jeune garçon en tenue indienne…

Le saviez-vous ?

– Si le film a rencontré un beau succès en France avec près de 8 millions d’entrées dans les salles obscures, son remake américain a fait un flop !

– Ce film a permis à la carrière de Thierry Lhermitte de redémarrer après quelques échecs au box-office.



– Dans le film on entend que Mimi-Siku veut dire « pipi de chat ». Et c’est exact !

– Ludwig Briand, qui campe le rôle de Mimi-Siku, n’a bien sûr pas escaladé pour de vrai la Tour Eiffel. Un cascadeur a pris le relais.

– Mimi Siku a été le héros d’un jeu vidéo développé par Titus Interactive. Il consistait à faire évoluer le personnage à travers différents niveaux illustrant la jungle amazonienne et la ville.

Crédit/Source : Europe 1/Wikipedia/Première

Bande-annonce

Et on termine comme toujours par la bande-annonce de votre film…

