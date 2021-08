Un si grand soleil en avance : une bonne nouvelle pour Lucille (résumé + vidéo épisode n°703 du 4 août 2021)

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil du 4 août en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est une très bonne nouvelle qui attend Lucille ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors que son stage est bientôt terminé, elle est finalement recrutée en CDD !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 20 août 2021



Un si grand soleil résumé de l’épisode 703

Lucille reçoit les félicitations de son boss chez Midi Libre au sujet de ses articles sur l’affaire Marquant. Il salue sa bonne intuition avant de lui annoncer une bonne nouvelle. Son stage est bientôt fini mais il propose à Lucille un CDD de journaliste ! Lucille est ravie et accepte sans hésiter.



Et alors que Johanna commence à préparer la suite de sa carrière, l’inquiétude grandit parmi les témoins de l’agression de Lila Marquant

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

