Un si grand soleil : Akim parle, Johanna pose un lapin, ce qui vous attend mercredi 25 août (épisode n°718 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de TF1 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°718 qui sera diffusé le mercredi 25 août, Akim va finalement se décider à parler au sujet de son collègue.



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 10 septembre 2021



En effet, alors que Lucille décide d’interviewer Valois et que celui-ci avoue avoir des tendances racistes et même vouloir faire justice lui-même au sein de la police, la journaliste enregistre ses propos.

La substitut du procureur annonce au commissaire Becker qu’elle doit boucler l’enquête sur Abou, même si elle est convaincue que ses hommes mentent. Elle laisse son numéro à Akim, persuadée qu’il couvre son collègue. Et le soir, Akim finit par se décider : il appelle la substitut du procureur et revient sur ses propos. Il affirme qu’il n’était pas aux côtés de Valois au moment où il a rattrapé Abou.



De son côté, Johanna s’installe dans son cabinet. Elle croise Guilhem, qui affirme une nouvelle fois regretter son départ et lui confie qu’il la considérait comme sa fille… Plus tard, le bailleur de Johanna l’invite à boire un verre. Elle accepte mais le soir venu, elle oublie leur rendez-vous ! Il avait menti à sa femme pour la rejoindre et prend mal qu’elle lui pose un lapin…

Rendez-vous mercredi 25 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

