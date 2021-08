« Koh-Lanta, La Légende » : qui sont les éliminés de l’épisode 1 ? (résumé + replay 24 août)

4.9 ( 8 )



Koh-Lanta, La Légende, épisode 1 du mardi 24 août 2021 – C’est parti pour l’épisode 1 de « Koh-Lanta, La Légende », saison all-stars du jeu d’aventure de TF1. Denis accueille tous les participants emblématiques de cette saison anniversaire.



Chez les femmes : Clémence Castel (vainqueur de la saison 5, vainqueur du « Combat des héros », candidate du « Retour des héros »)Coumba Baradji (candidate de la saison 5, éliminée à l’orientation du « Choc des héros » puis de « La revanche des héros »), Jade Handi (vainqueur de la saison 7, finaliste du « Retour des héros »), Christelle Gauzet (vainqueur de la saison 8, candidate du « Retour des héros »), Karima Najjarine (candidate de la saison 15 en 2016), Candice Boisson (candidate de la saison 16 et du « Combat des héros »), Clémentine Jullien (finaliste de la saison 17, candidate du « Combat des héros »), Cindy Poumeyrol (finaliste de la saison 20), Alexandra Pornet (vainqueur de la saison 21), et Alix Noblat (candidate de la saison 21)

Chez les hommes : Patrick Merle (finaliste de la saison 9, candidat de « La Revanche des héros »), Freddy Boucher (candidat de la saison 9, finaliste du « Choc des héros », candidat de « La Revanche des héros » et de «La Nouvelle édition»), Claude Dartois (finaliste de la saison 10 en 2010 et de «La Revanche des héros» en 2012, éliminé des poteaux de «L’île des héros» en 2020), Laurent Maistret (éliminé à l’épreuve des poteaux en saison 11, vainqueur de « La Nouvelle édition »), Teheiura Teahui (finaliste de la saison 11, candidat de « La Revanche des héros », de « La Nouvelle édition » et de « L’île des héros »), Ugo Lartiche (vainqueur de la saison 12), Philippe Bizet (éliminé à l‘orientation en saison 12 et des poteaux dans « La Nouvelle édition »), Namadia (candidat de la saison 12), Maxime Berthon (candidat de la saison 20), et Sam Haliti (candidat de « L’île des héros »)



Denis annonce une première épreuve d’immunité individuelle. Et femmes et hommes vont être séparés ! Les hommes vont disputer tout de suite leur épreuve tandis que les femmes rejoignent leur camps et la joueront la leur le lendemain. Denis annonce que sur ce Koh-Lanta, il n’y aura pas de riz ni de wok !



On commence avec l’épreuve d’immunité des hommes : le parcours du combattant. Freddy fait une partie de la course en tête mais il chute et se blesse. Claude le double et remporte la victoire, suivi de Laurent, les deux hommes sont immunisés.

Sur leur camps, les femmes s’organisent et commencent la construction de la cabane. De leur côté, les hommes sont partagés entre chercher l’eau et trouver un collier d’immunité…

Les femmes sont convoquées à leur première épreuve d’immunité individuelle. C’est Coumba et Alix qui arrivent première et deuxième. Alexandra et Clémentine sont dernières.

Chez les hommes, Denis annonce que Freddy est contraint à l’abandon sur décision médicale. C’est Loïc, finaliste de « Koh-Lanta, les 4 terres », qui le remplace. Plus tard, Sam réussit à faire le feu. Il veut l’offrir aux femmes mais les autres ne sont pas d’accord.

C’est l’heure du conseil, celui des femmes et celui des hommes. Ils ont tous réunis. Denis offre un avantage à Claude et Coumba : désigner dans l’équipe adverse qui votera deux fois ! Coumba choisit Claude parce qu’il a gagné et Claude fait pareil, il désigne Coumba.

Place au dépouillement : chez les hommes, c’est Hugo qui est éliminé. Et chez les femmes, c’est très serré mais c’est Karima qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 1 du 24 août 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 31 août pour suivre l’épisode 2 de « Koh-Lanta, La Légende ».

