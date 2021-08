Un si grand soleil : Johanna harcelée, Claire dérape, ce qui vous attend lundi 30 août (épisode n°721 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°721 qui sera diffusé le lundi 30 août, Johanna est harcelée par son bailleur, Mr Daumier.



En effet, il insiste lourdement pour qu’elle signe son bail autour d’un dîner. Johanna est mal à l’aise et décline plusieurs fois… Elle finit alors par lui dire qu’elle doit retrouver son compagnon. Daumier n’apprécie pas et quand Johanna rentre chez elle après avoir passé la soirée avec Sabine, elle le retrouve devant chez elle ! Johanna affirme qu’il s’agit de harcèlement et menace de porter plainte.

De son côté, Camille reste focus sur son idée de voler Levars. Alors quand sa mère l’informe qu’ils partent en week-end en amoureux, elle compte bien profiter que la maison de Serge soit vide pour lui voler de l’argent dans son coffre. Elle veut encore que Kira l’aide mais l’adolescente refuse une nouvelle fois d’être mêlée à ça.



A l’hôpital, Violette veut sortir pour aller voir son étang. Claire lui explique qu’elle ne peut pas sortir dans son état avant de finalement céder et l’emmener elle-même après son service… En rentrant, Claire et Violette manquent de se faire griller par Céline, sa nièce. Claire se fait recadrer par l’infirmière en chef, qui lui explique que le conséquences auraient pu être graves.

Rendez-vous lundi 30 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

