« Fort Boyard » du samedi 28 août 2021 : quelle équipe pour le dernier numéro de la saison, ce soir sur France 2 (+ vidéo replay)

« Fort Boyard » du samedi 28 août 2021. Votre jeu estival « Fort Boyard » tire sa révérence ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en replay sur France.TV pour le 11ème et dernier numéro de la nouvelle saison.



Cette ultime soirée sera orchestrée par Olivier Minne, les équipes de personnalités, et les personnages du Fort : Le père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, La famille Boo, le chef Willy, CyrilGossbo, Magik, Passe-partout & Passe-muraille…

« Fort Boyard » du samedi 28 août 2021 : quelle équipe pour le dernier numéro

– Baptiste Giabiconi, mannequin et chanteur français – Capitaine de l’équipe et Parrain de l’association

– Malika Ménard, Miss France 2010, animatrice de télévision et journaliste

– Brahim Zaibat, danseur professionnel

– Nathalie Simon, animatrice

– Franky Zapata, pilote professionnel français jet ski et inventeur du Flyboard

– Églantine Éméyé, animatrice et comédienne

L’équipe jouera pour l’association « Cerhom »



L’association Cerhom intervient auprès des patients et de leurs proches pour leur apporter toute leur aide dans la lutte contre les cancers masculins. Personnel soignant et anciens malades proposent une écoute téléphonique aux patients, leurs conjoints et entourage.

Site internet : http://cerhom.fr/

« Fort Boyard » : vidéo replay

Vous n’étiez pas devant votre petit écran la semaine dernière ? Voici l’essentiel à retenir de l’émission du samedi 21 août 2021…

« Fort Boyard » revient pour la dernière de la saison ce soir dès 21h05 sur France 2.

N’oubliez pas que vous pouvez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard.

Quant au Père Fouras, le « community manager » du Fort, il vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram

