« William à midi » nouvelle saison : William Leymergie fait sa rentrée le 30 août sur C8 ! Et de 4 pour WILLIAM À MIDI (WAM) ! L’émission fera sa rentrée dès le lundi 30 Août 2021 et sera diffusée du lundi au vendredi à partir de 12h45 sur C8 et sur Mycanal.fr



« William à midi » : la nouvelle saison en quelques lignes

Pour cette nouvelle saison et fort de son succès d’audience des années précédentes, William LEYMERGIE et sa bande d’experts vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi, à partir de 12H45, pour vous accompagner dans votre quotidien en couvrant tous les sujets concernants tels la santé, la conso, la nutrition, les droits, l’économie, les animaux, le jardinage, les nouvelles technologies…

Rubriques et chroniqueurs

Le JT et les Pubs d’ailleurs : Caroline DELAGE

Votre santé : Dr Brigitte MILHAU

Vos droits : Maître Roland PEREZ

Votre conso : Rodolphe BONNASSE

Votre nutrition : Dr Arnaud COCAUL

Votre assiette et votre terroir : Raphaële MARCHAL

Votre vie pratique : Caroline ITHURBIDE

Votre maison et votre jardin : Caroline MUNOZ

Vos animaux : Sandrine ARCIZET

Le JT People : Antoni RUIZ

Votre argent : Alexandra FOHRER

Vos recettes : Annette DUHAMEL

C’est nouveau : Yoann LATOUCHE

Grâce à WAM, vous deviendrez des consommateurs exigeants en étant des téléspectateurs bien informés.



Alors rendez-vous le lundi 30 août 2021 dès 12H45 sur C8 pour la rentrée des classes de votre émission.

